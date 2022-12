Der im April 2022 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in Zusammenarbeit mit Senatsverwaltung für Inneres, Digitales und Sport ausgelobte Wettbewerb zum Jahnsportpark in Berlin Pankow wurde nach einer zweitägigen Preisgerichtssitzung am 14.12.2022 entschieden.

Fotos: O+M Architekten+LOR Landschaftsarchitekten/Senatsverwaltung für Stadtentwicklung



[…]