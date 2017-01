Real I.S. zerschlägt Trinity-Portfolio

Das sogenannte Trinity-Portfolio der Real I.S. AG mit einer Gesamtmietfläche von 57.500 m² ist in den letzten Dezembertagen 2016 an drei verschiedene Investoren verkauft und damit zerschlagen worden. Das Portfolio besteht aus drei Immobilien in München, Ratingen und Rüsselsheim in besten Bürolagen der jeweiligen Städte. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. LaSalle Investment Management Commerzbank Aktiengesellschaft JLL (ehemals Jones Lang LaSalle) Real I.S. AG München

Zu dem Immobilienpaket gehört der Sitz von Real I.S. in München selbst, über dessen Verkauf an LaSalle wir bereits in den letzten Tagen berichtet haben [LaSalle kauft Münchner Real I.S.-Zentrale]. Außerdem gehörte das Esprit Headquarter in Ratingen zum Trinity Portfolio, dessen Verkauf gestern vermeldet wurde. Das Gebäude in der Esprit-Allee 1 mit einer Fläche von 20.600 m² ging an McCafferty Asset Management, die für die Gold Tree Group, einen internationalen Investor mit Hauptsitz in Zürich tätig waren [Gold Tree kauft das Esprit Headquarter von Real I.S. ].



Dritte Immobilie im Paket ist das City Forum in Rüsselsheim mit der Commerzbank als Hauptmieter. Käufer dieser Immobilie, die eine Fläche von 19.690 m² umfasst, ist ein ausländischer privater Investor mit Sitz in Berlin. Vermittelnd tätig war bei allen drei Transaktionen JLL.