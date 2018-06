Real I.S. vermietet über 1.000 m² Bürofläche in München

M Square

© Philipp Herbster / Real I.S. AG

Die Real I.S. hat über 1.000 m² Bürofläche in dem Münchner Bürogebäude „M Square“ im Westend vermietet. Mieter der Flächen ist die Sweco GmbH. Damit ist das „M Square“ aktuell zu 97 Prozent vermietet. Die Real I.S. hatte das Büroensemble „M Square“ 2016 für den Immobilien-Spezial-AIF Real I.S. BGV VI erworben.

Das Gebäude in der Elsenheimerstrasse 61-67 wurde zwischen 2014 und 2016 umfangreich renoviert und verfügt über Büroflächen mit modernem Ausbaustandard für eine Multi-Tenant-Nutzung. Des Weiteren bietet das Objekt mit einer Tiefgarage und zusätzlichen oberirdischen Parkplätzen ausreichend Parkraum. Zudem liegt das „M Square“ verkehrsgünstig und ist sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen.



Zielregion des BGV VI ist der Euro-Währungsraum mit einem Investitionsschwerpunkt auf Deutschland, Frankreich und den Beneluxstaaten. Bevorzugte Assetklassen sind Büro- und Handelsimmobilien, ergänzt durch Investmentchancen bei Logistikimmobilien und Budgethotels. Die Ausrichtung der BGV VI liegt bei Core-/Core-Plus-Investments.