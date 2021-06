Die Real I.S. AG hat in Spanien in ihrem Logistikobjekt in Torrejón de Ardoz, im Großraum Madrid, rund 10.600 m² an das französische PropTech Cubyn vermietet. Die Multi-Tenant-Immobilie ist im Logistikhub „Casablanca“ gelegen und weist rund 50.000 m² Mietfläche auf, die nahezu voll vermietet sind. Das Objekt wurde im Oktober…

[…]