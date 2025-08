Real I.S. vermietet rund 1.650 m² im Münchener „Leitwerk“

Die Real I.S. AG hat erneut einen Mieterfolg für die gemischt genutzte Büroimmobilie „Leitwerk“ im Münchener Stadtteil Au-Haidhausen erzielt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat langfristig ca. 1.650 m² im zweiten und dritten Obergeschoss für den DRK-Suchdienst-Standort München angemietet.

.

Bei den Mietflächen handelt es sich überwiegend um Büroräume. Der Mietvertrag wurde von Colliers International Deutschland GmbH, Niederlassung München, vermittelt.



Mit dem Vertragsabschluss hat Real I.S. bereits den fünften signifikanten Mieterfolg im „Leitwerk“ innerhalb weniger Monate erzielt. Im ersten Halbjahr wurden bereits Flächen an Qubig, Gräfe und Unzer und Implenia neu vermietet. Zudem hat eine berufsständische Körperschaft ihre Mietflächen erweitert und den bestehenden Mietvertrag verlängert.



„Die Nachvermietung des ‚Leitwerks‘ ist zweifellos eine Erfolgsgeschichte. Dass wir innerhalb weniger Monate einen breiten Mix an bonitätsstarken Mietern für das Objekt gewinnen konnten, spricht für unsere aktive Asset Management-Kompetenz, die Qualität der Immobilie und die Attraktivität des Münchener Ostens“, sagt Franz Krewel, Vorstandsmitglied der Real I.S. AG.



Das 2000 errichtete und 2015 modernisierte „Leitwerk“ bietet knapp 40.000 m² Mietfläche. Die Real I.S. AG hat das Objekt 2015 für zwei ihrer institutionellen Fonds erworben.