Real I.S. vermietet rund 1.650 m² im Hamburger Sumatrakontor

Die Real I.S. AG hat drei langfristige Vermietungserfolge mit einem Gesamtvolumen von 1.650 m² im Sumatrakontor in der Hamburger Hafencity erzielt. Die neuen Unternehmen in der gemischt genutzten Immobilie sind der Personaldienstleister YER Deutschland (810 m²), ein Venture-Capital-Spezialist (750 m²) und der Smart-Food-Anbieter Kaspar Schmauser (100 m²).

.

„Wie die Vermietungserfolge zeigen, ist das Sumatrakontor mit seiner prestigeträchtigen Lage mitten in der Hafencity ein hochattraktiver Ort zum Arbeiten, aber auch zum Wohnen und Einkaufen. Einmal mehr hat unsere lokale Expertise entscheidend zu den Vermietungen beigetragen“, so Franz Krewel, Vorstandsmitglied der Real I.S. AG.



Die Real I.S. AG erwarb die zehngeschossige Immobilie im Juni 2018 für ein Individualmandat [wir berichteten]. Das Gebäude verfügt auf mehr als 30.000 m² neben Büro- und Handelsflächen auch über 86 Wohneinheiten und rund 450 Kfz-Stellplätze. Mit den Handelsflächen im Erdgeschoss übernimmt das 2010 fertiggestellte Objekt zudem eine Nahversorgungsfunktion für Anwohner und Büronutzer.



Das Sumatra Kontor befindet sich in der Überseeallee 1-3 zentral gelegen im Überseequartier zwischen der Speicherstadt und dem Elbufer. Das Objekt ist mit dem nur wenige Meter entfernten U-Bahnhof Überseequartier hervorragend an den ÖPNV angebunden. In unmittelbarer Umgebung befinden sich diverse Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, darunter das benachbarte Westfield-Center, der Grasbrookpark und die Norderelbe.