Real I.S. verlängert 1.100 m² Bürofläche in Leipziger Listhaus

Die Real I.S. hat den Mietvertrag mit dem Business-Center-Betreiber Ecos Office Center für rund 1.100 m² im Leipziger Büro- und Wohngebäudekomplex „Listhaus“ bis 2021 verlängert, das zum Real I.S. Bayernfonds Objekt Leipzig Friedrich-List-Haus gehört.

Der Business-Center-Betreiber stellt im Listhaus sowohl kleinteilige Einzelbüros als auch größere Konferenzbereiche zur Verfügung. Diese nutzen zum Teil sowohl die 110 Büro- und Gewerbemieter des Gebäudes wie auch zum Teil neu nach Leipzig kommende Firmen. Das ecos office center ist als Dienstleister an 70 Standorten in fünf Ländern in zentralen Stadtlagen mit guter Verkehrsanbindung vertreten.



Das Listhaus am Friedrich-List-Platz 1 ist mit über 200 Mietern eines der größten Büro- und Wohngebäude in Leipzig und erreicht einen aktuellen Vermietungsstand von circa 95 Prozent. Das Objekt liegt nur rund 600 Meter vom Leipziger Hauptbahnhof entfernt und verfügt daher über eine exzellente Anbindung.