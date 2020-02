Real. I.S. vermietet in Dublin an Knotel

Die Real I.S. AG hat mit Knotel einen langfristigen Mietvertrag über rund 816 m² Bürofläche im Block C des „Bloodstone Building“ in Dublin abgeschlossen. Das in den Docklands liegende achtstöckige Bürogebäude mit mehr als 7.500 m² Mietfläche wird seit 2016 im Real I.S. Fonds „BGV VI“ gehalten [wir berichteten].

.

„Das ,Real Estate as a service‘-Konzept von Knotel steigert die Attraktivität unserer Immobilie noch weiter. In Zukunft wird die Nachfrage nach solch flexiblen Angeboten gerade vonseiten wachstumsstarker Unternehmen zunehmen, daher freuen wir uns mit Knotel einen attraktiven Mieter langfristig an uns binden zu können“, erklärt Dr. Pamela Hoerr, Vorstandsmitglied der Real I.S. AG.