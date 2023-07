Die Real I.S. AG hat in Bremen rund 800 m² Bürofläche im Eins an die Reederei German Tanker Shipping GmbH & Co. KG vermietet. Die Mixed-Use-Immobilie befindet sich in der Eduard-Schopf-Allee 1 in Bremen und wurde 2016 fertiggestellt. Die rund 18.700 m² Mietfläche verteilen sich auf zwei sieben- bzw. sechsgeschossige

Fotos: Real I.S.



[…]