Real I.S. vermietet 5.600 m² an HiSolutions im Berliner Forum Steglitz

Die Real I.S. AG hat in Berlin circa 5.600 m² Bürofläche im „Forum Steglitz“ an das Unternehmen HiSolutions vermietet. Das Berliner Unternehmen ist eines der führenden Beratungshäuser für Security und IT-Management im deutschsprachigen Raum und wird seinen Sitz in die Schloßstraße 1 im Bezirk Steglitz-Zehlendorf verlegen.

