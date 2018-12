Die Real I.S. AG hat rund 3.200 m² Büro- und Hallenfläche im Wiesbadener Trias Forum in der Hagenauer Straße 42-46 an drei Mieter vermietet. Der Fitnessstudio-Betreiber David Fitness & Health mietet langfristig rund 2.200 m² Hallenfläche an. Darüber hinaus wurden rund 700 m² Bürofläche an

[…]