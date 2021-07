Real I.S. vermietet 2.100 m² im Münchener „Auron“ an SOS Kinderdorf

Die Real I.S. AG vermietet zum 1. Juli 2021 rund 2.100 m² in dem Bürogebäude „Auron“ in der Landsberger Straße in München an die Hilfsorganisation SOS Kinderdorf. Damit ist das Objekt erneut voll vermietet. Der im Herbst 2010 fertiggestellte Bürokomplex umfasst insgesamt 16.334 m² Geschossfläche und gehört seit August 2012 den Anlegern des „Bayernfonds Deutschland 24“ [wir berichteten].

.

Das Bürogebäude ist DGNB-Gold-zertifiziert und umfasst sieben Obergeschosse in modernem Ausbaustandard sowie eine Tiefgarage mit 110 Stellplätzen. Das „Auron“ befindet sich im Münchener Ortsteil Laim und ist hervorragend an die öffentlichen Verkehrsmittel angeschlossen auf Grund seiner Nähe zur S-Bahn-Stammstrecke Haltestelle Laim. Weiterer Mieter ist die Kantar GmbH.



Colliers war beratend und vermittelnd tätig.