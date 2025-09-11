Real I.S. vermietet 1.220 m² im „Zentralbüro“ an GMV

Die Real I.S. AG hat rund 1.220 m² im Darmstädter Bürogebäude „Zentralbüro“ an die GMV GmbH vermietet. Der Mietvertrag wurde über eine Laufzeit von sieben Jahren abgeschlossen. Der internationale Technologiekonzern zieht ins dritte Obergeschoss. Bereits im ersten Halbjahr konnte Real I.S. drei weitere Mietverträge für das Objekt abschließen [wir berichteten].

„Die anhaltenden Vermietungserfolge im Zentralbüro zeigen, dass das Europaviertel mit seiner strategisch günstigen Lage direkt am Hauptbahnhof nach wie vor ein gefragter Bürostandort für Unternehmen verschiedener Branchen ist. Mitentscheidend für den Vertragsabschluss war die effiziente Zusammenarbeit mit der Real I.S. Real Estate Management GmbH und ihre lokale Markt- und Vermietungsexpertise“, sagt Franz Krewel, Vorstandsmitglied der Real I.S. AG.



Das sechsstöckige „Zentralbüro“ wurde 2003 errichtet und zuletzt 2024 umfassend modernisiert. Es befindet sich nur rund 200 Meter vom Hauptbahnhof der Wissenschaftsstadt entfernt. Das Quartier zeichnet sich durch seine attraktiven Bedingungen für innovative und hochtechnologische Industrien aus. In direkter Nachbarschaft befindet sich unter anderem das European Space Operations Centre, das Kontrollzentrum der Europäischen Weltraumorganisation (ESA).



Real I.S. hat das rund 20.000 m² große Objekt Anfang 2022 für den institutionellen „Real I.S. Themenfonds Deutschland II“ erworben.