Real I.S. verlängert vier Mietverträge mit Airbus in Frankreich

Die Real I.S. hat für den Privatkundenfonds „Bayernfonds Frankreich 1“ vier Mietvertragsverlängerungen mit Airbus am Standort Toulouse-Blagnac in Frankreich unterzeichnet. Europas größter Flugzeughersteller hatte die vier Gebäude mit insgesamt 50.700 m² im Jahr 2006 an Real I.S. in Form eines Sale-and-lease-back-Vertrages verkauft.

.

Zwei Mietverträge über knapp 42.700 m² wurden ab 2018 für eine Mindestlaufzeit von je sechs Jahren erneuert. Die beiden Gebäude befinden sich auf dem Hauptgelände von Airbus und verfügen über 40.000 m² Bürofläche sowie ein alleinstehendes Kantinengebäude mit 2.700 m². Die zwei weiteren ab 2018 geltenden Verträge über insgesamt 8.000 m² wurden für eine Mindestlaufzeit von je drei Jahren erneuert. Die beiden Gebäude liegen außerhalb des historischen Geländes von Airbus.



In den drei Immobilien in Blagnac und einer Immobilie in Toulouse sind mehrere Geschäftseinheiten der Airbus Gruppe angesiedelt: der Kundendienst, der Abrechnungs- und Abonnementdienst sowie ein Teil der Konzeption. Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Mieters wird Real I.S. Modernisierungsarbeiten an der Klimaanlage vornehmen. Die Immobilien befinden sich in der Aeronautik-Zone von Toulouse, in unmittelbarer Nähe des internationalen Flughafens.