Real I.S. verlängert Mietvertrag mit Steag in Essen

Rüttenscheider Straße 1-3

Die Real I.S. hat den Mietvertrag mit der Steag GmbH für das Objekt in der Rüttenscheider Straße 1-3 in Essen vorzeitig um zehn Jahre verlängert. Die gesamte Fläche des Objektes wird von Steag gemietet.

.

Die vermietete Fläche umfasst über 22.500 m² Büro-, Lager- und Technikflächen. Zusätzlich verfügt der Gebäudekomplex über 343 Stellplätze, davon 241 in der Tiefgarage sowie 102 Außenstellplätze. Die Real I.S. hat das Objekt 2004 für den geschlossenen Immobilienfonds „BF Real I.S. / DB Real Estate Immobilienverwaltung Objekte Berlin, Düsseldorf, Essen KG“ angekauft.



Der Gebäudekomplex Rüttenscheider Straße 1-3 wurde 1960 fertiggestellt und besteht aus vier Bauteilen. Neben sieben oberirdischen bietet das Objekt zwei zusätzliche unterirdische Geschosse. Bauherr war die damalige Essener Steinkohlebergwerke AG als eine von fünf Gründergesellschaften der Steag.