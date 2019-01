Real I.S. verlängert Mietvertrag mit Reiseveranstalter im M Square

M Square

© Phillip Herbster

Die Real I.S. hat das bestehende Mietverhältnis mit der RSD Reise Service Deutschland GmbH über rund 1.230 m² Bürofläche im Münchner Büroobjekt M Square um fünf Jahre verlängert Der Reiseveranstalter hatte im Juli 2014 seinen Hauptsitz in das Münchener Büroensemble verlegt [wir berichteten]. Das Gebäude ist Teil des Immobilien-Spezial-AIF Real I.S. BGV VI und bietet eine Gesamtmietfläche von 25.000 m².

.

„Die erfolgreiche Verlängerung des Mietvertrags unterstreicht die Attraktivität des ,M Square‘, die nicht zuletzt durch umfangreiche Renovierungsmaßnahmen erreicht wurden“, sagt Brigitte Walter, Vorstand der Real I.S. AG.



Das M Square befindet sich in der Elsenheimerstraße 61-67 im Münchner Stadtteil Westend und besteht aus zwei Gebäuden. Nach einer umfangreichen Renovierung in den Jahren 2014 bis 2016 weist das M Square auf sieben beziehungsweise acht Etagen einen modernen Ausbaustandard für eine Multi-Tenant-Nutzung auf.