Real I.S. verkauft „Hattrick Portfolio“ an Warburg-HIH Invest

Das Portfolio besteht aus drei vollvermieteten Multi-Tenant-Gewerbeobjekten in Mannheim, Wiesbaden und München und stammt aus dem Sonndervermögen des „Real I.S. EBA Individualfonds 1“. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 12.200 m². Hauptmieter der Büroflächen sind die Krankenkasse Barmer und die Stadtverwaltung Mannheim.

