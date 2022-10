Real I.S. verkauft Beatrixpark in Den Haag an Hauptmieter

Die Real I.S. AG hat den insgesamt 27.619 m² Mietfläche umfassenden „Beatrixpark“ im niederländischen Den Haag an den Hauptmieter, die staatliche Behörde Het Rijksvastgoedbedrijf, veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Der Beatrixpark wurde im Rahmen der Auflage unseres Bayernfonds Niederlande 2 im Jahr 2011 erworben [wir berichteten]. Die Veräußerung des Gebäude erfolgte nun planmäßig im Rahmen unserer langfristigen Investmentstrategie“, kommentiert Axel Schulz, Global Head of Investment Management bei der Real I.S. AG.



„Die Transaktion ist nicht zuletzt auch ein Ergebnis unseres proaktiven Asset Managements sowie einer langjährigen und engen Kooperation mit unseren Mietern“, ergänzt Melanie Grüneke, Head of Country der Real I.S. Netherlands.



Der vollvermietete Bürokomplex befindet sich nahe des Stadtzentrums und des Hauptbahnhofs, im Wilhelmina van Pruisenweg 52-78. Die zentrale Lage der Immobilie gewährleistet eine exzellente Anbindung.



Real I.S. wurde bei der Transaktion in rechtlich durch Loyens Loeff und kaufmännisch durch Cushman & Wakefield beraten.