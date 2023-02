Die beiden Fondsmanager Real I.S und Charter Hall haben einen weiteren hochkarätigen Deal in Canberra gezeichnet: Für 290 Mio. Australische Dollar wechselt das Headquarter der australischen Finanzbehörde Australian Taxation Office (ATO) den Eigentümer. Im Oktober erwarb der australische Fondsmanager von Real I.S. bereits das Geoscience-Headquarter für 363,5 Mio. Australische Doller

Fotos: Real I.S. AG



[…]