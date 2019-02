Real I.S. verkauft in Marseille an Kanam

M Square in Marseille.

Die Real I.S. AG hat im Auftrag des Immobilien-Spezial-AIF BGV III das Bürogebäude M Square in Marseille veräußert. Käufer des rund 8.900 m² umfassenden Objekts ist die Kanam Grund Group, die die Immobilie als zehntes Objekt eines Spezial-AIFS für Institutionelle Investoren erworben hat und damit an zehn Standorten in sieben europäischen Ländern investiert ist. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das voll vermietete Bürogebäude wurde 2010 fertiggestellt und liegt im gefragten Teilmarkt Euroméditerranée. Mieter ist eine öffentlich-rechtliche Einrichtung aus dem Gesundheitswesen. Die rund 8.900 m² Mietfläche erstrecken sich auf sechs Etagen im östlichen und acht Etagen im westlichen Grundstücksbereich. Durch die flexible Aufteilung der Flächen ist sowohl eine Single-Tenant Vermietung als auch eine Multi-Tenant-Vermietung möglich. Mieter ist aber aktuell noch die Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARSPaca), eine öffentlich-rechtliche Einrichtung des französischen Staates aus dem Gesundheitswesen, deren Mietvertrag bis bis 2022 läuft. Darüber hinaus sind zwei Untergeschosse vorhanden, in welchen sich die zum Objekt gehörenden 101 Tiefgaragenstellplätze befinden.



„Marseille ist die zweitgrößte Stadt Frankreichs und als Metropolregion einer der attraktivsten Standorte Frankreichs. Die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten sowie die langfristig gesicherte Vollvermietung in einer der gefragtesten Lagen der Stadt zeichnen das M Square aus. Mit der Transaktion nutzen wir das aktuelle positive Marktumfeld und stellen erneut unsere Fähigkeiten im aktiven Asset-Management unter Beweis“, sagt Catherine Luithlen, Präsidentin von Real I.S. France.



Der Teilmarkt Euroméditerranée ist ein Stadterneuerungsprojekt und auf einem alten Industrie- und Hafengelände entstanden. Durch die Metro-Station „Désirée Clary“, die von der Linie M2 bedient wird, sowie durch diverse Buslinien ist das M Square sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.