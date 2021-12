Real I.S. veräußert Stuttgarter Oswald

Nach einer Haltedauer von 13 Jahren verkauft Real I.S. das Stuttgarter Bürogebäude Oswald. Single-Tenant des 9.356 m² Gebäudes ist die internationale Verlagsgruppe Thieme, die ihren Mietvertrag kurz vor Verkauf verlängert hat.

.

Das Oswald befindet sich im Teilmarkt Feuerbach in der Oswald-Hesse-Straße 48-50 und wurde 2003 errichtet. Real I.S. hatte das Gebäude im Jahr 2008 für den „BGV III“ erworben und konnte vor der Veräußerung den Mietvertrag mit Thieme langfristig verlängern.



Der 2007 aufgelegte Immobilienspezial-AIF „BGV III“ ist in Core-Immobilien aus dem Büro- und Logistikmarkt mit Schwerpunkt innerhalb der Eurozone investiert. Hierzu gehören unter anderem Investments in den Niederlanden, in Deutschland und Frankreich, aber auch in Kanada und Australien.



Beraten wurde der Verkäufer bei der Transaktion von der Colliers International Deutschland GmbH. Die rechtliche und steuerliche Beratung übernahm die Norton Rose Fulbright LLP.