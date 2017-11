Real I.S. veräußert Essener Büroimmobilie an Koerfer

Hollestraße 7b

Die Real I.S. hat für den Privatkundenfonds „Bayernfonds Essen Holle-Karree“ das rund 11.100 m² große Bürogebäude in der Hollestraße 7b in Essen veräußert. Käufer der zentral gelegenen Immobilie ist die Kölnische Haus- und Grundstücksverwaltung Dr. Koerfer GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Koerfer-Gruppe aus Köln. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Nach erfolgter Mietvertragsverlängerung haben wir die gute Marktphase genutzt und das Objekt in Essen erfolgreich veräußert“, sagt Brigitte Walter, Vorstand der Real I.S. AG. Mit dem strategischen Verkauf des Objekts wird für die Anleger voraussichtlich ein Gesamtkapitalrückfluss von rund 138 Prozent erzielt.



Das Objekt gehört zum „Holle-Karrees“, das gegenüber dem Hauptbahnhof liegt. Das 15-geschossige Bürohochhaus wurde in 1995 erbaut und ist derzeit vollständig vermietet. Es verfügt neben einer Tiefgarage mit 117 Pkw-Stellplätzen über 20 Stellplätze im Außenbereich.



Brockhoff Invest Essen begleitete die Real I.S. AG im Rahmen eines exklusiven Verkaufsmandats. Die rechtliche Beratung des Verkäufers übernahm die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH