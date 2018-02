Real I.S. veräußert Büroimmobilie im Zentrum von Paris

83 rue la Boétie

Die Real I.S. hat für den „Bayernfonds Frankreich 3" eine rund 3.260 m² umfassende Büroimmobilie im Central Business Distrikt von Paris veräußert. Käufer der Single-Tenant-Immobilie in der 83 rue la Boétie in unmittelbarer Nähe der Avenue des Champs-Élysées ist der Swiss Life REIM im Auftrag von Swiss Life France. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Die hohe Nachfrage nach Core- und Core+-Investments sowie das geringe Angebot sorgen weiterhin für steigende Preise am Pariser Immobilienmarkt. Wir haben das aktuelle Marktumfeld genutzt, um einen Abverkauf im Sinne der für den ‚Bayernfonds Frankreich 3' festgelegten Investmentziele zu realisieren„, sagt Catherine Luithlen, Präsidentin von Real I.S. France. „Neuzukäufe auf dem französischen Markt befinden sich bereits in der Vorbereitung“, ergänzt Luithlen.



Alleinmieter der im Jahr 2009 renovierten Liegenschaft ist Capstan, eine der führenden Pariser Anwaltskanzleien im Sozial- und Arbeitsrecht. Die Restlaufzeit des aktuellen Mietervertrags beträgt rund vier Jahre.



Auf rechtlicher sowie steuerrechtlicher Seite wurde die Real I.S. AG von C&C Notaires, SBKG & associés sowie Rödl & Partner in Paris beraten. Swiss Life wurde von Cushman & Wakefield und dem Pariser Notar, Maître Gérard beraten.