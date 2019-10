Real I.S. und Unibail präsentieren modernisierte Schönhauser Allee Arcaden

Die Real I.S. AG hat zusammen mit Unibail-Rodamco-Westfield die Modernisierung des Berliner Shopping-Centers Schönhauser Allee Arcaden im Kiez Prenzlauer Berg abgeschlossen, die jährlich von rund 6,9 Millionen Besucher frequentiert wird. Im Zuge eines Presse-Events wurden gestern die Ergebnisse des 3,9 Millionen Euro teuren Refurbishments präsentiert.

„In den Schönhauser Allee Arcaden ist es uns mit gezielten Maßnahmen in den Bereichen Design, Services und Marketing gelungen, die Attraktivität für unsere Besucher und Mietpartner gleichermaßen zu steigern. In Kombination mit dem neuen Markenauftritt ist das Center bestens für die Zukunft gerüstet“, erläutert Olaf Ley, Director Investment und Asset Management bei Unibail-Rodamco-Westfield Germany.



Zu den Neuerungen gehört eine optische Modernisierung des Innendesigns und insbesondere der Lichthöfe, der Rotunden sowie der Mall-Decken. Zusätzlich hat das Berliner Shopping Center eine neue Coworking Area auf 80 m² in der Mall erhalten. Dadurch werden die Schönhauser Allee Arcaden auch für Freiberufler und Kreative noch interessanter. Des Weiteren hat Unibail-Rodamco-Westfield mit kostenlosen Schließfächern, zusätzlichen Fahrradständern, abschließbaren Fahrradboxen und neuen Sanitäranlagen die Services und Infrastruktur des Shopping Centers ausgebaut. Als Teil der Modernisierung erhalten die Schönhauser Allee Arcaden mit einem neuen Logo einen modernen Markenauftritt. Die ersten Arbeiten starteten im Sommer 2018, wurden zu Beginn diesen Jahres intensiviert und sind nun – bis auf wenige Details – abgeschlossen.



„Wir haben die Schönhauser Allee Arcaden fit für die Zukunft gemacht. Neben optischen Modernisierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Center haben wir auch Coworking-Spaces eingerichtet. Mit den diversen Nahversorgern im Center, dem Fitness-Center, der Post sowie der Rooftop-Bar kann man beinahe von einem kleinen Quartier sprechen, das Arbeiten, Freizeit und Einkaufen unter einem Dach verbindet“, erklärt Maximilian Ludwig, Head of Asset-Management Retail & Hotel der Real I.S. AG.



Das Shopping-Center im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg bietet eine Verkaufsfläche von rund 24.000 Quadratmetern und 320 Pkw-Stellplätze. Jährlich besuchen etwa 6,9 Millionen Menschen die 90 Geschäfte des Einkaufszentrums. Das Center gehört seit über 20 Jahren zum Bestand des Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden, einem Fonds für Privatanleger.