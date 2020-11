Real I.S. übernimmt Invescos Wohnportfolio „Prime Four“

Die Real I.S. AG hat sich ein Top-Wohnportfolio für seinen neu aufgelegten offenen Immobilien-Spezial-AIF gesichert und mit dem Kauf den bisher größten Asset-Deal in ihrer Firmengeschichte abgeschlossen. Das von Invesco Real Estate verkaufte Prime Four-Portfolio umfasst vier Wohnquartiere mit einer Gesamtfläche von 69.400 m² in zentralen Lagen von Berlin, Dresden, Frankfurt und Köln.

