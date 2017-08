Real I.S. Themenfonds Deutschland II gestartet

Der von Real I.S. im Juni 2017 aufgelegte offene Spezial-AIF „Real I.S. Themenfonds Deutschland II“ mit einem geplanten Zielvolumen von ca. einer Milliarde Euro hat in kurzer Zeit Kapitalzusagen von mehr als 130 Millionen Euro generiert. Das erste Investment für den Fonds befindet sich bereits in einem fortgeschrittenen Prüfungsstadium - das erste Kapital kann somit zeitnah von den Investoren abgerufen werden. Der „Real I.S. Themenfonds Deutschland II“ plant bei einer Fremdkapitalquote von maximal 50 Prozent mit einem Investmenthorizont von zehn bis zwölf Jahren zuzüglich Investitionsphase und strebt eine jährliche Ausschüttung von durchschnittlich 3,5 Prozent an.

.

„Die abgeschlossene Einwerbung von Eigenkapital für den 'Real I.S. Themenfonds Deutschland I' und das große Interesse der Investoren an dem Nachfolgeprodukt, belegt den hohen Bedarf an diversifizierten Core- und Core-Plus-Investments in Deutschland“, sagt Jochen Schenk, Vorstand der Real I.S. AG.



Der „Real I.S. Themenfonds Deutschland II“ ermöglicht es institutionellen Investoren, ein diversifiziertes Immobilienportfolio aus Büro- und Handelsimmobilien aufzubauen. Der Fonds verfolgt eine Core-/Core-Plus-Strategie und investiert ausschließlich in Deutschland.



Die Büroinvestitionen für den „Real I.S. Themenfonds Deutschland II“ sollen insbesondere in A- und B-Städten getätigt werden. Für Handels-, Hotel- und Wohnimmobilien liegt der Fokus auf den Metropolregionen Deutschlands. Bei Logistikobjekten erfolgt die Standortauswahl innerhalb der deutschen Logistikzentren.