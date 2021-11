Real I.S. tätigt ersten Ankauf für Spezial-AIF BGV IX

Die Real I.S. AG hat den ersten Ankauf für den im Mai aufgelegten Immobilien Spezial-AIF „BGV IX“ [wir berichteten] getätigt. Der Fondsdienstleister der BayernLB hat die Büroimmobilie „The Stage“ in Luxemburg von der landesansässigen Investmentgesellschaft Batipart erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

