Die Real I.S. AG hat für den Immobilien-Spezial-AIF „Modern Living“ den ersten Ankauf in Form eines Portfolios bestehend aus drei Seniorenresidenzen in Vororten von Paris und Dives-sur-Mer getätigt. Verkäufer ist BNP Paribas REIM. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

