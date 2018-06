Real I.S. stellt Axel Schulz als Global Head of Investment Management ein

Axel Schulz

© Real I.S. AG

Axel Schulz, der sich bereits für das Investment Management der Real I.S in Deutschland verantwortlich zeigt, übernimmt ab heute, 04.06.2018 zusätzlich die Leitung des internationalen Ankaufsmanagements. Christoph Wendl, bisher für die Auslandsinvestitionen zuständig, verlässt das Unternehmen und macht sich selbstständig. Schulz verantwortet somit zukünftig den Gesamteinkauf im In- und Ausland der Real I.S.

Axel Schulz kam zum Jahreswechsel 2016/2017 als Head of Investment Management Deutschland zur Real I.S. Vor seinem Wechsel zur Real I.S. arbeitete er als Director Investment Management bei der Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft. Der Diplom-Kaufmann und Real Estate Investment Advisor (EBS) verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Immobiliengeschäft.



Die Real I.S. AG plant wie bereits im Vorjahr auch 2018 ein Transaktionsvolumen von über einer Milliarde Euro zu erreichen. Neben Investmentchancen in Deutschland stehen aktuell auch potenzielle Ankäufe in den Niederlanden, Luxemburg, Spanien und Australien im Fokus der Investmentstrategie