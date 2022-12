Real I.S. sichert sich fünfte Immobilie in Lyon

FactorY

Die Real I.S. AG erwirbt mit dem „FactorY“-Komplex die fünfte Immobilie im französischen Lyon und sichert sich für den „Realisinvest Europa“ ein mit dem BREEAM-Zertifikat in der Wertung „Sehr gut“ und dem Zertifizierungsgrad „Exceptional“ nach HQE ausgezeichnetes Objekt. Verkäufer des Komplexes mit rund 6.800 m² Gesamtmietfläche ist AG Real Estate France.

Der vollständig vermietete siebenstöckige Gebäudekomplex befindet sich im Lyoner Stadtteil Confluence und bietet rund 6.800 m² Gesamtmietfläche. Diese teilen sind auf 6.240 m² Bürofläche sowie 530 m² Gewerbeflächen, die sich allesamt im Erdgeschoss befinden, auf. Entworfen wurde das Gebäude vom Schweizer Architekten Christian Kerez und dem Lyoner Architekturbüro AFAA (ausführende Architekten) nach dem WWF-Prinzip „One Planet Living“.



„‚FactorY‘ entspricht unserer Vision einer verantwortungsvollen Büroimmobilie. Im ersten nachhaltigen und mit dem ‚WWF Sustainable Neighborhood‘-Label versehenen Stadtviertel in Frankreich, das mit dem Ziel entwickelt wurde, Lebensqualität und Ökologie in Einklang zu bringen, bietet dieses gemischt genutzte und innovative Gebäude seinen Nutzern einen außergewöhnlichen Komfort in einem Umfeld, in dem die Kunst des Stadtlebens ganz neu gedacht wird. Somit entspricht ‚FactorY‘ den ESG-Kriterien, an denen sich unser Vermögensaufbau orientiert“, erklärt Christoph Erven, Präsident der Real I.S. France.



Der „FactorY“-Komplex befindet sich im Lyoner Stadtteil Confluence – „Ynfluences Square“ – und liegt somit im Zentrum eines der größten europäischen Stadterneuerungsprojekte im Innenstadtbereich. Vor diesem Hintergrund profitiert der Komplex von einem privilegierten Umfeld, das sich insbesondere bei Start-ups besonderer Beliebtheit erfreut. Im Herzen der Halbinsel im Spannungsfeld zwischen innerstädtischer Lage, innovativer Architektur und außergewöhnlicher Landschaft gelegen, hat sich das Viertel zum Paradebeispiel für Zukunftsinvestitionen in Europa entwickelt.



In der drittgrößten Stadt Frankreichs besitzt die Real I.S. neben dem jüngsten Zugang „FactorY“ noch vier weitere Immobilien. Das Anthémis-Gebäude wurde im Jahr 2014 erworben [wir berichteten], 2018 folgte die Büroimmobilie „Docksite“ [wir berichteten], im darauffolgenden Jahr „Convergence“ [wir berichteten]. Ebenfalls 2019 kaufte Real I.S. das „Hélio 7“ [wir berichteten].



Die Real I.S. wurde bei der Transaktion von C&C Notaires, der Anwaltskanzlei sbkg & associés und von Drees & Sommer beraten. AG Real Estate France nahm die Dienste von BNP Paribas Real Estate Transaction France (im Rahmen eines Co-Exklusivmandats mit JLL) und der Kanzlei Lexfair Notaires in Anspruch.