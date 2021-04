Real I.S. setzt kÃ¼nstliche Intelligenz zur COâ‚‚-Reduktion ein

Die Real I.S. AG wird künftig mit Recogizer zusammenarbeiten, um ihre CO₂-Bilanz zu reduzieren und die geplanten ESG-Maßnahmen weiter voranzutreiben. Das Büro- und Geschäftshaus Mercedesplatz in Berlin und das Shopping-Center Schlössle Galerie in Pforzheim werden als erste Objekte des Portfolios mit der selbstlernenden Technologie ausgestattet.

.

Durch den Einsatz der Recogizer-Technologie wird der Energieverbrauch der klimatechnischen Anlagen um bis zu 30 Prozent reduziert, CO₂-Emissionen werden gesenkt und gleichzeitig wird der Klimakomfort in den Gebäuden verbessert. Die bereits vorhandene Technik wird dabei mit der selbstlernenden Technologie ausgestattet und kann unter der Berücksichtigung von Umweltbedingungen und Nutzungsparametern von Gebäuden vollautomatisiert und bedarfsorientiert agieren.



„Der Einsatz künstlicher Intelligenz ermöglicht es uns, der steigenden Nachfrage nach ESG-konformen Objekten gerecht werden und im gleichen Zuge die Innovationskraft der Digitalisierung voll auszuschöpfen“, kommentiert Dr. Pamela Hoerr, Vorstandsmitglied der Real I.S. AG, und ergänzt: „Mit der Zusammenarbeit erhöhen wir die Attraktivität der Objekte und reduzieren langfristig die Nebenkosten für unsere Mieter.“



„Der Beitrag von Gebäuden spielt eine enorme Rolle zum Erreichen der Klimaziele. Viele Unternehmen der Immobilienbranche sind sich der Verantwortung und dieses Hebels bewusst und suchen aktiv nach Klimaschutzlösungen. Wir freuen uns, die Real I.S. auf diesem Weg zu begleiten. Mit unserer Technologie bieten wir einen attraktiven Baustein für einen nachhaltigen Gebäudebetrieb“, sagt Carsten Kreutze, Geschäftsführer von Recogizer. Bisherige Projekte zeigen, so Kreutze weiter, dass sich die notwendigen Investitionen bereits innerhalb des ersten Betriebsjahres durch die erzielten Energieeinsparungen rechneten. „Die positiven Effekte auf die Nachhaltigkeit des Gebäudebestands durch die CO₂-Reduzierung sind hier noch gar nicht berücksichtigt.“