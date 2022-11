Real I.S. schließt größten Green-Lease-Deal der Unternehmensgeschichte

Die Real I.S. Group hat in Australien den größten Green-Lease-Deal in der Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Die Tochtergesellschaft Real I.S. Australia Pty. Ltd. und das Commonwealth of Australia haben einen bestehenden Mietvertrag für ein 19.000 m² umfassendes Bürogebäude im Central Business District von Melbourne um zehn Jahre verlängert.

