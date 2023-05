Real I.S reicht Bayernwerk-Zentrale an HIH weiter

Nach einer Haltedauer von über 10 Jahren reicht die Real I.S. das Regensburger „Netzwerk“ aus dem Bestand des geschlossenen Publikumsfonds Bayernfonds Deutschland 21 weiter. Auf Käuferseite saß der Assetmanager Fondsgrund am Verhandlungstisch, der die Core-Immobilie für einen von der HIH Invest aufgelegten geschlossenen Spezialfonds erworben hat.

