Real I.S. Publikumsfonds „Australien 10“ ist ausplatziert

Die Real I.S. AG hat den Mitte 2019 aufgelegten geschlossenen Publikums-AIF „Real I.S. Australien 10“ platziert. Der Fonds investiert in die Büroimmobilie „40 Macquarie Street“ im Regierungsviertel Barton der australischen Hauptstadt Canberra [wir berichteten]. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Sitz des Premierministers.

.

Die 1997 erbaute und 2014 umfangreich sanierte, vollständig vermietete Grade-A-Büroimmobilie bietet auf drei Etagen eine Mietfläche von 5.572 m² sowie 67 Pkw-Stellplätze in der Parkgarage. Das Objekt hat fünf von sechs Sternen nach dem australischen Ratingsystem Nabers erhalten.



„Die Fundamentalsituation der großen Büromärkte in Australien ist vergleichbar positiv mit der deutscher A-Städte, die Nachfrage nach Büroflächen ist ungebrochen hoch. Jedoch sind in Australien noch höhere Ankaufsrenditen für unsere Anleger zu erzielen“, erklärt Jochen Schenk, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG.



Der geschlossene Publikums-AIF „Real I.S. Australien 10“ mit einem Gesamt-Investitionsvolumen von circa 37,5 Millionen Australischen Dollar ist als langfristiges Investment mit einer Laufzeit bis ca. 2030 angelegt. Über die Laufzeit des Investmentvermögens wird eine durchschnittliche Auszahlung in AUD von 4,75 Prozent p. a. bezogen auf das Eigenkapital (ohne Ausgabeaufschlag) nach australischen Steuern, jedoch ohne Berücksichtigung der Effekte des Progressionsvorbehalts angestrebt.



„Wir können uns auch künftig vorstellen, geschlossene Publikums AIF mit Immobilien in Australien aufzulegen. Jetzt setzen wir jedoch im Privatkundenbereich auf das Konzept des Offenen Immobilienfonds. Mit dem Immobilien Spezialfonds „Australian Institutional Portfolio Fund“ hat die Real I.S. aktuell aber ein attraktives Produkt für Institutionelle Investoren im Portfolio“ , erläutert Schenk.