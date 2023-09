Die Real I.S. eröffnet unter der Leitung von Nana Collins eine Niederlassung in Dublin, um ihre Investmenttätigkeit im Wohnsektor zu erhöhen. Der Bestand in Irland beläuft sich aktuell auf neun Objekte im Großraum Dublin sowie zwei in Cork mit einem Investmentvolumen von insgesamt rd. 600 Millionen Euro.

Fotos: Real I.S. AG



