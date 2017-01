Real I.S. meldet Vollvermietung am Stuttgarter Marktplatz

Marktplatz 5

Die Real I.S. vermietet in dem Büro- und Geschäftshaus am Marktplatz 5 in Stuttgart rund 330 m² Bürofläche an die Koehler Grout, der Vermögensverwaltung von Rene Köhler. Zudem wird der Standort durch einen Geldautomaten der BW Bank ergänzt. Bereits im Mai 2016 hatte Real I.S. rund 700 m² Einzelhandelsfläche langfristig an die renommierte Buchhandlung Osiander vermietet. Damit ist das im Juli 2015 für einen institutionellen Fonds erworbene Objekt komplett vermietet.

.