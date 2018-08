Real I.S. legt neuen Fonds für Institutionelle auf

Die Real I.S. erweitert seine Produktpalette mit einem 400 Mio. Euro schweren Fonds für institutionelle Investoren. Der Investitionsfokus soll auf den jeweiligen Regionen der beteiligten Anleger liegen, um die Expertise der Investoren vor Ort somit optimal nutzten zu können.

.

Ziel ist der Aufbau eines Portfolios mit einem Fokus auf den Nutzungsarten Büro und Einzelhandel, ergänzt um gemischt genutzte Immobilien, Logistikimmobilien und Hotels. Dabei sollen die Investitionen an den Standorten innerhalb der Bundesrepublik getätigt werden, welche aussichtsreiche Wachstumschancen bieten.



„Wir freuen uns sehr darüber, in Zusammenarbeit mit den Investoren eine Möglichkeit für Investitionen in attraktive Regionen der Bundesrepublik geschaffen zu haben“, sagt Tobias Kotz, Leiter Institutionelle Kunden bei der Real I.S.