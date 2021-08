Real I.S. kauft Wiener „MOOONS“ für deutsches Versorgungswerk

Die Real I.S. AG hat für das Individualmandat eines deutschen Versorgungswerks das neungeschossige Hotelgebäude „MOOONS“ in unmittelbarer Nähe des Wiener Hauptbahnhofs erworben. Das Gebäude wird an den Immobilien-Spezial-AIF „Real I.S. GREF“ angebunden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

