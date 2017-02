Real I.S. kauft Milaneo-Teile für Themen- und Regionalfonds

Jetzt ist es offiziell! Nachdem Real I.S. bereits Mitte Januar das Property Management des 9.000 m² großen Aloft-Hotels und der zu 97 Prozent vermieteten Büroimmobilie Office Milaneo in Stuttgart an den Tüv Süd Advimo vergeben hatte, teilte der Fondsmanager jetzt mit, die beiden Objekte in dem trendigen Quartier Milaneo am Mailänder Platz für seinen Themenfonds Deutschland und für den Regionalfonds Süddeutschland gekauft zu haben. Die Verträge wurden Ende 2016 unterzeichnet. Zum Fondsportfolio der Real I.S. gehören bereits seit Oktober 2014 rund 150 Wohnungen im Milaneo.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG Real I.S. AG Milaneo Stuttgart

Ankauf für Themenfonds und Regionalfonds

„Wir freuen uns, innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Investmentobjekte in Top-Lage im Europaviertel Stuttgart für unsere Immobilien-Spezial-AIF gewonnen zu haben“, erklärte Jochen Schenk, Vorstand der Real I.S. AG. Für den Real I.S. Themenfonds Deutschland wurde die Hotelimmobilie „Aloft Stuttgart“ in der Heilbronner Straße 70 erworben. Für den Real I.S. Regionalfonds Süddeutschland kaufte der Fondsdienstleister die Büroimmobilie Office Milaneo. Verkäufer beider Immobilien ist die QMP Baufeld 6 GmbH & Co. KG, eine Objektgesellschaft der Bayerischen Hausbau, die zur Schörghuber Unternehmensgruppe gehört.



Das unter der Upscale-Lifestyle-Marke „Aloft“ betriebene Designhotel verfügt über 165 Gästezimmer und -suiten, einen großzügigen Loungebereich mit Rezeption, Bar, Snackbar sowie drei Konferenzräume. Darüber hinaus umfasst das Hotel einen kleinen Fitnessbereich und zwei Tagungsräume im siebten Obergeschoss. Im Stuttgarter Hotelmarkt sieht Real I.S. gutes Potenzial. „In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Übernachtungen in Deutschland um rund 27 Prozent, die Ankünfte sogar um fast 39 Prozent“, erläuterte Schenk. „Stuttgart punktet dabei insbesondere als Stadtziel für Tagungs- und Geschäftsreisende.“



Die Büroimmobilie Office Milaneo in der Heilbronner Straße 72-74 befindet sich in zentraler Innenstadtlage im Nordwesten des Europaviertels. Auf einer Gesamtmietfläche von rund 5.700 m² sind sieben Mieter ansässig, die insgesamt rund 97 Prozent der Flächen belegen. Die im Jahr 2015 fertiggestellte Büroimmobilie verfügt über zwei Gebäudeteile mit fünf bzw. sechs vermietbaren Etagen und weist einen spitzwinklig zulaufendenden, L-förmigen Zuschnitt auf. In der obersten Ebene befindet sich das Technikgeschoss. Unter dem Office Milaneo ist eine mehrgeschossige Tiefgarage, in der auch 65 Stellplätze für das Bürogebäude zur Verfügung stehen. „Der Stuttgarter Büromarkt gehört strategisch neben dem Münchener zu den Kern-Investitionsstandorten des Regionalfonds Süddeutschland. Das vorliegende Investment ist das zweite Objekt in diesem Markt“, erläutert Schenk. Im Oktober 2014 hatte der Regionalfonds Süddeutschland zusammen mit dem Real I.S. Individualfonds I 150 Wohnungen in der Wolframstraße im Komplex des Milaneo erworben [Real I.S. kauft 150 Milaneo-Wohnungen].





Das Stuttgarter Milaneo umfasst neben dem 43.000 m² großen Einkaufszentrum Wohnungen, Büros und ein Hotel



Milaneo in vielversprechender Lage

Das Europaviertel ist eine neue Stadtteilentwicklung im Stadtbezirk Stuttgart-Mitte und liegt innerhalb des Teilmarktes Cityrand Nord. Das Standortumfeld der Objekte ist geprägt von den umliegenden Neubauprojekten, darunter das Einkaufszentrum Milaneo sowie die öffentliche Bibliothek und zahlreiche weitere Einkaufsmöglichkeiten, Wohnungen und Bürogebäude. Der neu gestaltete Mailänder Platz lädt darüber hinaus zum Flanieren und Verweilen ein. Das Milaneo liegt nördlich des Stuttgarter Hauptbahnhofs, zwischen der Heilbronner Straße und der Wolframstraße. Die U-Bahn-Station Stadtbibliothek liegt fußläufig entfernt. Neben der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Personennah- und Fernverkehr verfügt das Ensemble " über eine sehr gute Anbindung an den Individualverkehr. Die Heilbronner Straße ist die Verbindung der beiden Teilstücke der B27 - eine der wichtigsten Bundesstraßen Baden-Württembergs -, die durch das Stuttgarter Stadtzentrum führen.



Themenfonds Deutschland kauft weiter ein

Bei dem Themenfonds Deutschland handelt es sich um einen diversifizierten Immobilien-Spezial-AIF für institutionelle Investoren. Der Fonds investiert in deutsche Objekte im Bereich Core und Core-Plus. Im Fokus stehen Büro- und Handelsimmobilien, ergänzt durch Wohn-, Hotel- und Logistikimmobilien. Bis dato hat der Fonds u. a. eine Schönheitsklinik in Köln [Real I.S. Themenfonds Deutschland kauft Schönheitsklinik in Köln], Bonn und München [Real I.S. kauft das „Leitwerk“ in München von InfraRed] angekauft. Für den Fonds sind weitere Hotelinvestments in nachfragestarken Lagen geplant. Zuletzt erwarb der Fonds im Dezember das fachmarktorinetierte Shopping Center Cité in Baden-Baden von Henderson [Henderson verkauft Shopping Cité an Real I.S.].



Der inländische Spezial-AIF Regionalfonds Süddeutschland (RFS) investiert in Groß- und Mittelstädte in Bayern und Baden-Württemberg (u. a. in München, Stuttgart und Freiburg in den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel und Wohnen. Zuletzt erwarb der Fonds ein Fachmarktzentrum im bayerischen Karlsfeld [Real I.S. erwirbt Fachmarktzentrum in Karlsfeld für Spezial-AIF]. Außerdem gehört das Bürogebäude Leobogen in Leonberg zum Fondsbestand [Real I.S. erwirbt Leobogen].