Real I.S. kauft Projektentwicklung „The Arc“ in Luxemburg

Die Real I.S. AG hat die Projektentwicklung „The Arc“ in zentraler Lage in Luxemburg für den Realisinvest Europa erworben. Nach der geplanten Fertigstellung im Herbst 2023 wird das gemischt genutzte und direkt gegenüber dem Hauptbahnhof gelegene Gebäude in der Avenue de la Liberté eine Gesamtmietfläche von 3.387 m² umfassen und die BREEAM-Zertifizierung „Excellent“ erhalten. Verkäufer ist die Eaglestone Group.

