Real I.S. kauft Logistikimmobilie in Reichertshofen von Intaurus

Die Real I.S. AG erwirbt für einen Individualfonds im Rahmen eines Forward-Deals einen modernen Logistikneubau im bayerischen Reichertshofen von Intaurus. Die im 4. Quartal 2021 fertiggestellte Immobilie in der Region Ingolstadt verfügt über eine Gesamtfläche von 12.402 m².

