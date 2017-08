Real I.S. kauft in Mannheim

Real I.S. hat in Mannheim für einen institutionellen Investor das zentral gelegene Büro- und Geschäftshaus erworben. Verkäufer der ca. 3.700 m² Mietfläche umfassenden Immobilie ist die E2 Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG mit Sitz in Mannheim. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Das Investitionsobjekt liegt direkt an einer der wichtigsten und damit frequenzstärksten Einkaufsstraßen in der Mannheimer Innenstadt und verfügt aufgrund seiner Ecklage über eine hohe Visibilität“, sagt Jochen Schenk, Vorstand der Real I.S. AG. „Zudem bildet die Straße ‚In den Planken‘ die Hauptachse in Ost- und West-Richtung und ist entsprechend schnell und einfach zu erreichen“, ergänzt Schenk.



Das vollvermietete Gebäude hat sechs Stockwerke und verfügt über ca. 1.390 m² Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss sowie ca. 1.680 m² Bürofläche im zweiten bis fünften Obergeschoss. Zudem sind in der sechsten Etage auf einer Fläche von ca. 580 m² Arztpraxen ansässig. Die auf dem Gebäude angelegten Parkdecks mit 39 Stellplätzen können über einen Pkw-Aufzug erreicht werden. Darüber hinaus verfügt die im Jahr 1960 errichtete und 2003 kernsanierte Immobilie über einen Personenaufzug im Haupttreppenhaus.



Mannheim ist die zweitgrößte Stadt von Baden-Württemberg und zählt als kulturelles sowie wirtschaftliches Zentrum des Rhein-Neckar-Dreiecks. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen bilden zusammen den siebtgrößten Ballungsraum Deutschlands.