Real I.S. kauft im Wiener Businesspark TownTown von Commerz Real

Die Real I.S. hat das Bürogebäude „TownTown CB 06“ in Wien für den offenen Publikumsfonds Realinvest Europa von der Commerz Real erworben. Der Fondsmanager hatte das 2008 erbaute Objekt seit Fertigstellung im Bestand des offenen Immobilienfonds HausInvest [wir berichteten]. Aktuell ist die Gesamtmietfläche von ca. 5.200 m² zu 99,5 Prozent vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

