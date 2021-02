Real I.S. kauft Hauptsitz der Audi BKK

Die im vergangenen Jahr fertiggestellte Multi-Tenant-Büroimmobilie verfügt über 9.700 m² und ist vollvermietet. Ankermieter ist die Betriebskrankenkasse Audi BKK, die in dem Neubau ihren Hauptsitz hat. Die Immobilie wird in den Spezial-AIF „Real I.S. SCF I“ eingebracht. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.