Real I.S. kauft für Versorgungswerk-Mandat in Irland

The Capitol

Die Real I.S. hat für das Individualmandat eines deutschen Versorgungswerkes eine Büro- und Handelsimmobilie in der irischen Stadt Cork erworben. Der Kaufpreis liegt bei rund 45,6 Millionen Euro. Verkäufer des kürzlich fertiggestellten Objekts „The Capitol“ ist der irische Projektentwickler JCD Group in Cork.

.

Das fünfgeschössige Gebäude befindet sich in zentraler Lage im Central Business District der zweitgrößten Stadt Irlands und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 8.500 m², die sich in rund 4.290 m² Bürofläche, rund 3.770 m² Einzelhandelfläche und rund 430 m² Gastronomiefläche unterteilt. Der moderne Neubau ist derzeit mit langfristigen Vertragslaufzeiten zu rund 81 Prozent vermietet. Zu den Mietern zählen TJX Ireland, der im Objekt Einzelhandelsflächen für seine Wohnartikelsparte „HomeSense“ angemietet hat, der Sportartikelspezialist Lifestyle Sports, der ebenfalls Einzelhandelsflächen angemietet hat, sowie der Internetkonzern Facebook, der im Capitol Büroflächen belegt. Für die noch unvermieteten Flächen liegt eine Mietgarantie des Verkäufers vor.



„Der Erwerb des Objekts erlaubt es unseren Investoren von der anhaltenden wirtschaftlichen Erholung des irischen Marktes zu profitieren und passt sehr gut in die Anlagestrategie des Individualfonds, dessen Portfolio sich weiter diversifiziert“, sagt Jochen Schenk, Vorstand der Real I.S. AG.



Der Büromarkt der Stadt Cork zeichnet sich durch die zweitniedrigsten Leerstandsquoten Irlands aus, mit weiter fallender Tendenz speziell im Innenstadtbezirk. Die Immobilie an der 14-23 Grand Parade befindet sich in absolut zentraler Lage mit Zugang zu einer der belebtesten Einkaufsstraßen Corks, der St. Patrick's Street, nur zwei Kilometer vom Hauptbahnhof und acht Kilometer vom internationalen Flughafen entfernt. Zudem verfügt das Objekt über eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr.