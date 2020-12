Die Real I.S. AG hat ein Logistikportfolio in Mer bei Orléans für den Spezial-AIF BGV VIII Europa und den offenen Immobilien-Publikumsfonds Realisinvest Europa erworben. Das Portfolio umfasst drei langfristig an drei bonitätsstarke Mieter vollvermietete Logistikobjekte am viertgrößten Logistikstandort Frankreichs mit einer Gesamtfläche von rund 123.000 m² und einer Gesamtlagerfläche von…

