Real. I.S. kauft das „Eins“ im Weserquartier

Die Real I.S. AG hat in Bremen das 2016 erbaute Bürogebäude „EINS“ in der Eduard-Schopf-Allee im Rahmen eines Off-Market Deals erworben. Die bereits im Frühjahr angekaufte und voll vermietete und aus zwei selbständig nutzbaren Gebäuden bestehende Liegenschaft, hat insgesamt ca. 18.700 m² Mietfläche, die sich auf den siebengeschossigen Bauteil A und auf den sechsgeschossigen Bauteil B verteilen. Ein Großteil der Mietfläche entfällt mit ca. 15.500 m² auf Büroflächen. Der Rest verteilt sich auf Einzelhandel (ca. 2.300 m²), Gastronomie (ca 400 m²) und Archivflächen (ca. 500 m²). Zusätzlich bietet die Liegenschaft über 200 Pkw-Stellplätze. Das „EINS“ wird für den offenen Immobilienpublikumsfonds „Realinvest Europa“ erworben.

