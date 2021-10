Real I.S. kauft „BAR 65“ in Brüssel

Die Real I.S. AG hat die Büroimmobilie „BAR 65“ in Brüssel für den offenen Immobilien-Publikumsfonds „Realinvest Europa“ erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Mitte der 1980er-Jahre erbaute Bürogebäude befindet sich in der Rue Belliard, einer von Brüssels Hauptstraßen, und bietet eine Gesamtmietfläche von 6.356 m² sowie 61 Tiefgaragenstellplätze. Das achtgeschossige Objekt wurde 2016 vollständig saniert und trägt seitdem die „BREEAM In-Use“-Zertifizierung mit der Wertung „Excellent“. Die Vermietungsquote beträgt 100 Prozent.



Das Gebäude befindet sich in zentraler Lage im Leopold, dem europäischen Quartier von Brüssel, und verfügt über eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Im fußläufigen Umfeld befinden sich unter anderem das Europäische Parlament und diverse Gebäude der europäischen Institutionen ebenso wie verschiedene Gastronomieangebote.



„Wir freuen uns, ein Objekt in einem von Brüssels attraktivsten Büroteilmärkten erworben zu haben, das von seiner exzellenten Lage und einer stabilen Mietsituation profitiert“, sagt Axel Schulz, Global Head of Investment Management bei der Real I.S. AG, und ergänzt: „Brüssel ist einer von Europas stabilsten Büromärkten, nicht zuletzt begründet durch die starke öffentliche Hand.“



Der Verkaufsprozess wurde durch Cushman & Wakefield sowie JLL begleitet. Als rechtlicher Berater für die Real I.S. Group fungierte die Kanzlei Allen & Overy. Drees & Sommer war als technischer Berater tätig.