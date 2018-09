Real I.S.: Jochen Schenk übernimmt Chefsessel

Jochen Schenk

Die Nachfolge von Real I.S.-Chef Georg Jewgrafow, der zum Jahresende in den Ruhestand gehen wird, ist offiziell geregelt: Jochen Schenk, der seit 2000 zum Vorstand der BayernLB-Tochter gehört, übernimmt zum 1. Oktober den Vorstandsvorsitz der Real I.S AG. Stellvertreter wird Bernd Lönner, der seit 2017 dem Vorstand der Real I.S. angehört. Im Vorstand wird es zudem eine weitere Veränderung geben, da Brigitte Walter auf eigenen Wunsch mit Erreichen des 60. Lebensjahres zum 30. Juni 2019 aus dem Vorstand ausscheiden wird.

Dr. Edgar Zoller, Aufsichtsratsvorsitzender der Real I.S. und stellvertretender Vorstandschef der BayernLB: „Ich freue mich, dass mit Jochen Schenk ein hervorragender Immobilienprofi, exzellenter Fachmann des Asset Managements und langjähriger Vorstand der Real I.S nun den Vorsitz des Gremiums übernimmt. Er steht wie kein anderer für Kompetenz, Marktnähe und Kontinuität. Ich bin überzeugt, dass er gemeinsam mit dem Vorstandsteam die Gesellschaft in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen wird. Gleichzeitig danke ich Georg Jewgrafow ganz herzlich für seine großen Verdienste um die Gesellschaft und wünsche ihm alles erdenklich Gute für den neuen Lebensabschnitt. Mein Dank gebührt auch und besonders Frau Brigitte Walter für Ihr langjähriges und erfolgreiches Wirken in der Real I.S.“.