Real I.S. investiert in Dublin für Spezial-AIF Modern Living

Die Real I.S. AG sichert sich eine weitere Wohnimmobilie für ihren 2021 aufgelegten offenen Immobilien-Spezial-AIF „Modern Living“ [wir berichteten]. Verkäufer des Objekts in attraktiver Lage im Stadtgebiet von Dublin ist die Gem Group. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

